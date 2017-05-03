بالصور ..المدني ينقذ عامل أسيوي انهارت عليه كثبان رملية بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك وافداً آسيوياً يعمل بإحدى شركات المقاولات لعمل قواعد إنارة كهربائية كان قد احتجز في كثبان رملي انهار عليه أثناء القيام بأعمال الحفر.

وأوضح النقيب عبدالعزيز الشمري الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بتبوك انه جرى تحريك الفرق اللازمة فور تلقي البلاغ، وعند الوصول إلى الموقع اتضح وجود شخص محتجز داخل رمل بموقع لحفر وتركيب أعمدة الإنارة ويظهر فقط رأسه من الرمل.

وتم إخراجه عن طريق فرق الدفاع المدني ونقله للمستشفى عن طريق الهلال وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.