روبوت مطور بمقدوره تسريع وتيرة البناء وخفض التكاليف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكد باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن نظامها الروبوتي المطور بمقدوره تسريع وتيرة البناء وخفض التكاليف إلى جانب تميزها بالقدرة على التكيف مقارنة بالطرق التقليدية، وبخلاف أنظمة الطباعة ثلاثية الأبعاد يسمح تصميم هذا الروبوت بتشييد المباني من أي حجم

وطور الباحثون نظامًا روبوتيًا تمكن في أقل من 14 ساعة من بناء الهيكل الأساسي لمبنى شبيه بالقبة، وبلغ قطره 50 قدمًا وارتفاعه 12 قدمًا.

والنموذج الأولي للروبوت في الأساس هو ذراع صناعية كبيرة لتحقيق وصول أفضل وذراع أخرى أصغر للأعمال الفنية الخفيفة، ويمكن إضافة أدوات مختلفة للذراع الثانية، مثل نظام اللحام أو أجهزة الرش.

وقال المؤلف المشارك للورقة البحثية التي نشرت بمجلة “ ساينس روبوتيكس ” ستيفن كيتنغ: باستخدام هذه التقنية يمكننا استبدال أحد الأجزاء الرئيسية في علميات تشييد العقارات، ويمكن الاستعانة بها في مواقع البناء قريبًا.