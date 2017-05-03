السبهان : طموح محمد بن سلمان يعني حاضر قوي ومستقبل مشرق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

علق وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان،على اللقاء التلفزيوني، الذي أجراه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن دولة فيها فكر وحنكة وطموح محمد بن سلمان يعني حاضر قوي ومستقبل مشرق وأمان لأجيال قادمة.

وكتب السبهان مغرداً على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : دولة فيها فكر وحنكة وطموح محمد بن سلمان يعني حاضر قوي ومستقبل مشرق وأمان لأجيال قادمة بإذن الله.

و أضاف في تغريدة أخرى قيادة تقود أمة لمستقبل مشرق وهناك قياداتودول تقود شعوبها للدمار والهلاك.

وحظي اللقاء التلفزيوني، الذي أجراه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمشاهدة كبيرة واهتمام واسع من جميع الوكالات العالمية و العربية.