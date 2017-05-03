وثيقة تاريخية للملك عبد العزيز منذ 96 عاما بشأن مشاريع النفط - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وثيقة تاريخية ، تعود لـ96 عاما مضت، وهي عبارة عن خطاب للملك عبد العزيز، رحمه الله ، أرسله إلى الأمير عبد العزيز بن مساعد، أمير بريدة يتحدث فيه عن أهمية المشاركة في مشاريع النفط، بتاريخ 28/1/1342 هـ ً.

وبحسب الخطاب المتداول، أكد الملك أن هذا التخصيص سيحقق مصالحهم، معتبراً أن هذه الفرصة لن تتكرر وتشهد منافسة من قبل مستثمرين ومساهمين عرب وأجانب .

وجاء في الخطاب: “ وإذا اجتمع المجموع عندكم وعرفتموه فأرسلوه لمن يعتمدون عليه في البحرين وعرفوه أن يراجع وكيلنا القصيبي ويروح معه إلى وكيل الشركة ويسلمان له المبلغ ويأخذان منه أوراق أسهم بمقدار المبلغ المستلم كل سهم عن جنيه واحد “.

واختتم الخطاب بقوله: “ وأنتم تدرون أن لنا أصحابا من العرب وكل منهم يطلب منا أن نعطيه من هذه الأسهم ولا جاوبنا أحدا عن ذلك كله، ونحن نحب أن تكون بيد الرعية ومصلحتها لهم وننتظر مردكم لمعرفة مقدار الذي تأخذونه حتى نكون على معلومية من ذلك ولكن بادرونا بالجواب، حيث إن الوقت ضيق والعمل قريب، إن شاء الله ”.