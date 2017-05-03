تنمية الزلفي تنظم برنامجاً تثقيفياً عن المخدرات واضرارها - صحيفة صدى الالكترونية

تنمية الزلفي تنظم برنامجاً تثقيفياً عن المخدرات واضرارها
استضافت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الزلفي العميد الدكتور خالد بن إبراهيم الدخيل مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بكلية الملك فهد الامنية والذي ألقى محاضرة بعنوان ” أنت مستهدف .. خطوات عملية لحماية الوطن والمواطن ” ، وذلك ضمن ملتقى ” وطنٌ نقيّ ” الذي تنظمه اللجنة هذه الايام ويتضمن العديد من البرامج الهادفة للتوعية باضرار المخدرات.
وتحدث العميد الدخيل عن خطر المخدرات وأنواعها ، وخطط الأعداء في استهداف بلاد الحرمين وشبابها ، وكيفية الوقاية منها ، ثم بيّن علاقة الارتباط بين المخدرات ومعتنقي الفكر الضال في الغالب ، ونبه على ما ينتج عن ذلك من مخالفة للشريعة وانتهاك للأنظمة واعتداء على الإنسانية .
وفي نهاية المحاضره قدم رئيس لجنة التنمية بالزلفي عبدالله الشايع درعاً تذكارياً للعميد خالد الدخيل .من جهة ثانيه تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي في المعرض المصاحب لملتقى ” وطن نقي ” والذي خصص في مجمله للتوعية باضرار المخدرات والمنبهات ومافي حكمها .
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