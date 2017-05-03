تنمية الزلفي تنظم برنامجاً تثقيفياً عن المخدرات واضرارها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استضافت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الزلفي العميد الدكتور خالد بن إبراهيم الدخيل مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بكلية الملك فهد الامنية والذي ألقى محاضرة بعنوان ” أنت مستهدف .. خطوات عملية لحماية الوطن والمواطن ” ، وذلك ضمن ملتقى ” وطنٌ نقيّ ” الذي تنظمه اللجنة هذه الايام ويتضمن العديد من البرامج الهادفة للتوعية باضرار المخدرات.

وتحدث العميد الدخيل عن خطر المخدرات وأنواعها ، وخطط الأعداء في استهداف بلاد الحرمين وشبابها ، وكيفية الوقاية منها ، ثم بيّن علاقة الارتباط بين المخدرات ومعتنقي الفكر الضال في الغالب ، ونبه على ما ينتج عن ذلك من مخالفة للشريعة وانتهاك للأنظمة واعتداء على الإنسانية .

وفي نهاية المحاضره قدم رئيس لجنة التنمية بالزلفي عبدالله الشايع درعاً تذكارياً للعميد خالد الدخيل .من جهة ثانيه تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالزلفي في المعرض المصاحب لملتقى ” وطن نقي ” والذي خصص في مجمله للتوعية باضرار المخدرات والمنبهات ومافي حكمها .