 بالفيديو.. تيريزا ماي تتعرض لموقف محرج - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. تيريزا ماي تتعرض لموقف محرج

بالفيديو.. تيريزا ماي تتعرض لموقف محرج
لندن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض تيريزا ماي، المرشحة لانتخابات رئاسة الوزراء البريطانية، لموقف محرج.

وأظهر مقطع الفيديو، مرور ” تيريزا ماي ” علي سكان بلدة أبردينشاير، الذين رفضوا استقبالها وأبقوا أبوابهم مغلقة في وجهها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13170 ] نشر منذ 33 دقيقة

😂😂😂😂😂😂
لقطي وجهك الحين

[ عدد التعليقات: 24807 ] نشر منذ 14 دقيقة

ياحظها الأقشر العاثر …

.. كأني بها تقول : أوه ماي قاد ، أوه نو ، واتس ذس ، وات هبنز ،، واللي معاها يرد : كولي تبنز ..

… الظاهر ستنشات بأسرع وقت … زغرط يا كمرون زغرط …

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