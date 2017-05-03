بالفيديو.. تيريزا ماي تتعرض لموقف محرج - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تيريزا ماي تتعرض لموقف محرج
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض تيريزا ماي، المرشحة لانتخابات رئاسة الوزراء البريطانية، لموقف محرج.
وأظهر مقطع الفيديو، مرور ” تيريزا ماي ” علي سكان بلدة أبردينشاير، الذين رفضوا استقبالها وأبقوا أبوابهم مغلقة في وجهها.
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13170 ] نشر منذ 33 دقيقة
😂😂😂😂😂😂
لقطي وجهك الحين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24807 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياحظها الأقشر العاثر …
.. كأني بها تقول : أوه ماي قاد ، أوه نو ، واتس ذس ، وات هبنز ،، واللي معاها يرد : كولي تبنز ..
… الظاهر ستنشات بأسرع وقت … زغرط يا كمرون زغرط …