بالفيديو.. تيريزا ماي تتعرض لموقف محرج - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض تيريزا ماي، المرشحة لانتخابات رئاسة الوزراء البريطانية، لموقف محرج.

وأظهر مقطع الفيديو، مرور ” تيريزا ماي ” علي سكان بلدة أبردينشاير، الذين رفضوا استقبالها وأبقوا أبوابهم مغلقة في وجهها.