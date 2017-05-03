أمير الحدود الشمالية يعزي في وفاة الشيخ محمد أرشيد المجلاد - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم تعازيه ومواساته للشيخ سعود بن ارشيد المجلاد وذويه في وفاة شقيقه الشيخ محمد بن ارشيد المجلاد – رحمه الله-.

ودعا سموه خلال زيارته لذوي الفقيد بمنزلهم في مدينة عرعر الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه اللفتة غير المستغربة، سائلين الله أن يكتب ذلك في موازين حسناته.