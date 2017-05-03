ضبط1891 مخالفً لأنظمة العمل في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أطاحت الحملات الأمنية المشتركة بين شرطة تبوك وفرع وزارة العمل والجهات المختصة بالمنطقة، بـ1891 مخالفاً لأنظمة العمل خلال شهر رجب، وحتى الخامس من الشهر الجاري.

و أوضح الناطق الإعلامي لشرطة تبوك العقيد خالد بن أحمد الغبان، ان شرطة تبوك تواصل تعاونها مع الجهات ذات العلاقة كافة، في تتبعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم

و لفت الغلبان الى استفادة 2025 وافدًا مخالفاً لشروط الإقامة والعمل في تبوك، من حملة وطن بلا مخالف،إذ أنهوا إجراءاتهم وراجعوا الجهات المختصة بتنفيذ الحملة.

ودعا الغلبان المخالفين كافة إلى الاستفادة من المهلة، التي تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك، حتى لا يتعرضوا للعقوبات النظامية.