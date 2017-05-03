بالصور.. تعرف على فيس ليفت “ بورش 918 سبايدر ” بعد 10 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

متوسط حياة السيارة الطبيعي يتراوح بين 7-8 سنوات، ولكن الهايبركارز هي بعيدةٌ كل البعد عن هذا..

فهذه السيارات الاستثنائية تتوفر لوقت محدود وبعدد محدود لا يتجاوز البضعة المئات من النسخ وبما أنّ بورش 918 سبايدر تم تدشينها في سبتمبر 2013 بمعرض سيارات فرانكفورت، وبعد مرور 21 شهرًا وتحديدًا في يونيو 2015 – وصلت حياتها لنهايتها وتم إيقاف إنتاجها وهي لن تعود.. على الأقل في الوقت القريب.

بالرغم من ذلك، فقد قام أكسيونوف نيكيتا الروسي بتخيّل المستحيل: وهو الشكل الذي سيبدو عليه فيس ليفت بورش 918 S الأكثر سرعة في تاريخ حلبة نوربورجرينح سابقًا..

وقد استوحى نيكيتا في تصميمه لمسته الخاصة وخلطها مع البورش Mission E كونسيبت خاصة في مصابيحها الخلفية الأنيقة والتي تتناسب بشدة مع آلة الخارقة، كما أنّ ممتصات الصدمات قد تمّ تحديثها وباتت تتضمن فتحات تهوئة إضافيّة، والمصابيح الأمامية باتت LED بالكامل مأخوذة من Mission E، بينما غطاء المحرك بات يحتوي على انبعاج ديناميكي.

وقد أكّدت بورش سابقًا أنّه سيتم طرح خليفة للـ 918 سبايدر، ولكن سيتوجب علينا الانتظار للعقد القادم لوصولها وربما بحلول 2025 حسب أوليفر بلوم رئيس بورش التنفيذي.