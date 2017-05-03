الاتحاد الأوربي يطالب بريطانيا بدفع هذا المبلغ قبل الرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أوضح كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، ” أن البعض وجد أوهاما مفادها بأنه لن يكون لبريكست أي آثار مادية على حياتنا أو أن المفاوضات يمكن أن تجرى بسرعة ” .

ويطلب الاتحاد من بريطانيا أن تدفع ” فاتورة ” تقدر قيمتها بين 40- 60 مليار يورو (43-63) مليار دولار، لكن البريطانيين لا يعتبرون أنفسهم ملزمين به.

وإضافة إلى هذا المبلغ، فإن المفاوضات بين الجنابين تشمل لرعايا ووضع الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، ويقول الاتحاد إنه يجب تسوية هذه الملفات قبل مناقشة أي اتفاق تجاري مستقبلي بين الطرفين.

ويأمل بارنييه في إنهاء المفاوضات بين الجانبين بحلول أكتوبر 2018، حتى يتمكن الاتحاد من التصويت على الاتفاق الذي يفترض التوصل إليه قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019.

وقال كبير المفاوضين إنه ينبغي على بريطانيا تسديد مليارات الدولارات قبل إتمام انسحابها من الاتحاد ” بريكست ” ، مؤكدا أن ” الأمر ليس عقابا ” .

وجاءت تصريحات بارنييه خلال مؤتمر صحفي عقده في برسكل لعرض طروحاته للمفاوضات المقبلة، اليوم الأربعاء، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن انسحاب بريطانيا، وفق ” فرانس برس ” .