فنان كويتي يطالب بمشاركة المرأة السعودية على المسرح - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعرب الفنان الكويتي طارق العلي عن تفاؤله بمستقبل المسرح في المملكة، خاصة أنه بدأ يلحظ في الآونة الأخيرة وجود الأسر السعودية مجتمعة الأب والأم وحولهم الأبناء خلال الفعاليات المسرحية.

وقال العلي في تصريحات صحفية أن المواطن السعودي هو من أسباب نجاح الأعمال الفنية الخليجية.

و اكد الفنان الكويتي، إن المسرح موجود في السعودية عبر نشاط عديد من الفرق المسرحية، وخلال مشاركات هذه الفرق في عديد من المهرجانات خاصة المهرجانات والفعاليات الثقافية الدولية.

كما أعرب العلي عن تمنيه السماح للمرأة بالمشاركة على المسرح، على الأقل بالنسبة للفرق المسرحية الخارجية الزائرة التي تشارك فيها عادة ممثلات نساء على المسرح في بلادهن.