المخلوع يعرض ترك رئاسة حزبه شريطة وقف طلعات التحالف - صحيفة صدى الالكترونية

المخلوع يعرض ترك رئاسة حزبه شريطة وقف طلعات التحالف
أعرب المخلوع علي عبد الله صالح عن استعداده للحوار والتفاوض بمعية حلفائه الحوثيين، سواء في صنعاء أو الرياض أو ظهران الجنوب، وترك رئاسة حزب المؤتمر إذا تم إيقاف الطلعات الجوية للتحالف العربي على اليمن.
جاء ذلك خلال كلمة له أمس مع قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي العام).
و دعا صالح إلى رفع اسم اليمن من تحت البند السابع، واستبعاد القرار الدولي رقم ” 2216 ” الذي ينص على شرعية هادي وانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح، مشيرا إلى أنه لا يعترف بالقرار الدولي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24785 ] نشر منذ 7 دقائق
دور غيرها يا عفاش ,,, وصلك المخطر الحامي …
jamalco[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ 6 دقائق
لايؤمن جانبك محروق الوجه علي عبدالله طالح ستدك دك وبحول الله لايبقى لك أثر ولا المجوسي الحوثي الرافضي وبورك صقورنا صقور الفضا دكو معاقل المجوسي ومحروق الوجه ولاتبقوا لهم أثرا أخزاهم الله وأذلهم