المخلوع يعرض ترك رئاسة حزبه شريطة وقف طلعات التحالف - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعرب المخلوع علي عبد الله صالح عن استعداده للحوار والتفاوض بمعية حلفائه الحوثيين، سواء في صنعاء أو الرياض أو ظهران الجنوب، وترك رئاسة حزب المؤتمر إذا تم إيقاف الطلعات الجوية للتحالف العربي على اليمن.

جاء ذلك خلال كلمة له أمس مع قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي العام).

و دعا صالح إلى رفع اسم اليمن من تحت البند السابع، واستبعاد القرار الدولي رقم ” 2216 ” الذي ينص على شرعية هادي وانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح، مشيرا إلى أنه لا يعترف بالقرار الدولي.