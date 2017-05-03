حفتر يدعو لرفع حظر التسليح للجيش الليبي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

دعا القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، على تمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها فى محاربة الإرهاب، وضرورة العمل على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي والحرص على ضرورة تهدئة الأوضاع فى الجنوب.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، أكدا اتفاق الطرفين فى قمة أبو ظبى لمناقشة الوضع الراهن فى الساحة الليبية وفى مقدمتها الظروف المعيشية الصعبة التى يواجهها المواطن الليبى على كافة الأصعدة والتباحث لإيجاد السبل الكفيلة للخروج من الأزمة الراهنة بما يضمن تحقيق انفراج فى المسارات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.