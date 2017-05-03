بالصور.. طلاب اكاديمية الطيران يزورون «إنترسك» للتعرف على الوقاية من الحرائق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

زار اليوم، طلاب مركز الإطفاء والإنقاذ بأكاديمية الطيران، معرض إنترسك للتعرف على أحدث المعدات والتقنيات المستخدمة في مجال السلامة والوقاية من الحرائق.

ويضم انترسك 2017 سبعة أقسام وهي: الحرائق والانقاذ والسلامة والأمن الوطني والشرطة والأمن التجاري والبيوت الذكية وأتمتة المباني وأمن المعلومات، ويعد المعرض من أبزر المعارض لصناعة الأمن كونه يوفر منصة هامة للمشاركة والاحتكاك بالخبراء الدوليين فى مجال الأمن والسلامة.