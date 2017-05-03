كيف تسامحين زوجك الخائن مع الحفاظ على كبريائك؟! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعتبر خيانة الرجل لزوجته إحدى أهم المشكلات الخطيرة التي تعصف بالحياة الزوجية، وتعرضها لنكبة قد تؤدي إلى انهيار تام للزواج، وتشتت الأسرة برمتها.

ولكي تحافظ المرأة على أسرتها وحياتها الزوجية من حدوث الكارثة، قد تعمد إلى حل المشكلة بتعقل عبر مسامحة زوجها، وفتح صفحة جديدة في علاقتها معه.

وقد أورد موقع “إنفيديلتي هيلنغ” الإلكتروني، 5 طرق ناجعة تمكن المرأة من مغفرة خطيئة زوجها على النحو التالي:

1- عدم التفكير بالانتقام

إن كنت ترغبين بتجاوز أزمة خيانة زوجك لك، وتودين أن تسامحيه على فعلته، لا بد من عدم التفكير بالانتقام منه بأي شكل من الأشكال فهذا لا يفيد بشيء، وإنما يفاقم المشكلة ويؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها.

2- التحكم بمشاعرك

لا بد من أن تتحكم المرأة بمشاعرها بعد تلقيها صدمة خيانة زوجها لها، لأنها إن استسلمت للغضب والمشاعر السلبية فستقوم بتصرفات متهورة تسهم في تعاظم المشكلة، وتحول دون عودة المياه إلى مجاريها مع زوجها.

3- منحه فرصة للاعتذار

قد يشعر الرجل بالندم على ما فعل ويحاول الاعتذار من زوجته والتكفير عن ذنبه، لذا إن شعرت المرأة بأن زوجها صادق في اعتذاره ونادم على ما فعل، فلا بد من أن تمنحه فرصة أخرى ليثبت بأنه لن يكرر خطأه ثانية.

4- تذكري اللحظات الجميلة معه

قد يساعدك تذكر اللحظات الجميلة التي عشتها برفقة زوجك، على التخفيف من وطأة الصدمة والتفكير بمسامحته وإعادة المياه إلى مجاريها بينكما.

5- ركزي على صفاته الإيجابية

إن أخذ المناقب والصفات الإيجابية التي يتحلى بها زوجك بعين الاعتبار، يساعدك على غفران الخطأ الذي ارتكبه بحقك، للمضي قدماً في حياتك معه.