‏هيئة السوق المالية تعاقب البنك العربي الوطني لمخالفته نظام الشركات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قضى مجلس هيئة السوق المالية بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال، على البنك العربي الوطني، لارتكابه مخالفتين من نظام الشركات.

جاء ذلك لعدم حصول البنك على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة في شأن توقيع عقدي تأمين مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لصالح شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (طرف ذو علاقة) بتاريخ 12/02/2017م، والذي لأحد أعضاء مجلس إدارته مصلحة في هذين العقدين.