بريطانية تخسر 50 كيلو من وزنها ..والسبب ! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لن تصدّقي ما فعلته هذه المرأة البريطانية لتخسر 50 كيلوغراماً من وزنها. فقد قررت سارة تورنر (28 عاماً)، أن تتخلّص من وزنها الزائد الذي وصل إلى 111 كيلوغراماً.

ولهذه الغاية، تخلّت عن عادة تناول المشروبات الغازية بعدما كانت تستهلك 4 ليترات منها يومياً. وقد خسرت 50 كيلوغراماً خلال أشهر قليلة وبلغ وزنها 57 كيلوغراماً فقط. وهكذا بدأت تشعر بالحيوية والنشاط وتخرج برفقة أطفالها وتركض في الحديقة معهم. كما أصبحت تكتفي بكوب واحد من المشروبات الغازية المخصّصة للرجيم.

وكانت دراسة أميركية صدرت أخيراً أشارت إلى أن 184 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب تناولهم كميات زائدة من المشروبات الغازية.