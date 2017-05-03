تعليم عفيف تكشف حقيقة فصل طالبة يمنية بطريقة تعسفية - صحيفة صدى الالكترونية

تعليم عفيف تكشف حقيقة فصل طالبة يمنية بطريقة تعسفية
كشفت إدارة تعليم محافظة عفيف ، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن فصل طالبة يمنية بطريقة تعسفية نافية حدوث ذلك الأمر قائلة بأن الطالبة منتظمة في مدرستها .
يذكر حسابات ومواقع الكترونية نشرت عن خبر فصل طالبة يمنية بطريقة تعسفية في الثانوية الأولى للبنات بسبب خلاف مع طالبة أخرى ، تضمن ألفاظ عنصرية وهو مانفاه متحدث الإدارة الأستاذ عبدالعزيز عواض .
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13159 ] نشر منذ 38 دقيقة
حرب الشائعات
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15334 ] نشر منذ 3 دقائق
بصراحة الأجنبيات والمقيمات يعانون
بعض الأحيان من الفاظ بناتنا
كلام ماله داعي وعنصرية بغيضة
وكأننا مجتمع ملائكي
قدام عيوني بنت تقول لمعلمتها
أنتي تري حدك أقامة وتنقلعين برى؛؛؛؛؛؛
ليش هالألفاظ
يمكن أنها عند الله تسواااااااك وتسوى طوااااايفك
يابنات مو كلكم لا بعضكن
الله يهديكن
ترى الدنيا دوارة والدنيا دين وسلف
فأنتبهوا…
بالنسبة للموضوع الي فالخبر
أصلا هالشي مايصدقه العقل ومروج أو مروجة الأشاعة
قمه فالغباء
يعني بالله أبفصل طالبة يمنية بسبب خلاف مع طالبة سعودية