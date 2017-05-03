تعليم عفيف تكشف حقيقة فصل طالبة يمنية بطريقة تعسفية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت إدارة تعليم محافظة عفيف ، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن فصل طالبة يمنية بطريقة تعسفية نافية حدوث ذلك الأمر قائلة بأن الطالبة منتظمة في مدرستها .

يذكر حسابات ومواقع الكترونية نشرت عن خبر فصل طالبة يمنية بطريقة تعسفية في الثانوية الأولى للبنات بسبب خلاف مع طالبة أخرى ، تضمن ألفاظ عنصرية وهو مانفاه متحدث الإدارة الأستاذ عبدالعزيز عواض .