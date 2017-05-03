سيارات فارهة بشعار الهلال تثير الوسط الرياضي - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مصطفى(صدى):

انتشرت صوراً لسيارات فارهة مغطاة بشعار نادي الهلال، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات فى الوسط الرياضي.

وتم تداول اسم عضو الشرف الأمير أحمد بن سلطان كمتبرع بها لتتويج لاعبي الفريق فى مباراتهم الختامية أمام النصر.

من جانبها لم تعلق إدارة نادي الهلال على انتشار تلك السيارات الموشحة بشعار النادي ، وتجدر الإشارة إلى أن الهلال سيتوج غدًا بطلاً لدوري عبداللطيف جميل ، في مباراة ستقام باستاد الملك فهد الدولي بالرياض، يلاقي فيها الهلال غريمه التقليدي نادي النصر، وتشارك هيئة الترفيه في فقرات حفل التتويج بعروض ليزر وعرض ثلاثية الأبعاد.