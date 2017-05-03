بالفيديو.. مسن يتجسس علي فتاة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مسن يتجسس علي فتاة مثيرة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن يتجسس علي فتاة مثيرة، بإحدي وسائل المواصلات.
وظهر بالفيديو الذي حقق انتشار علي مواقع التواصل المسن يقف خلف الفتاة، وينظر في هاتفها المحمول، وكلما التفت الفتاة للخلف أحاد هو نظره.
ولم يتثني معرفة توقيت أو مكان التقاط الفيديو.
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13148 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههه خلوه
ومادام النظر مسموح😄😄
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13148 ] نشر منذ 22 دقيقة
بعدين كل شي عندكم تربطونها بالاثارة😒
قولو فتاة
فتاة جميلة ماشي😀
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24774 ] نشر منذ 20 دقيقة
يسترق النظر ماله حق …
سلوى[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 16 دقيقة
اخ منك يا خنزير عرعر وش لك ببنات الناس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12361 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههههههههه 😂