بالفيديو.. مسن يتجسس علي فتاة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن يتجسس علي فتاة مثيرة، بإحدي وسائل المواصلات.

وظهر بالفيديو الذي حقق انتشار علي مواقع التواصل المسن يقف خلف الفتاة، وينظر في هاتفها المحمول، وكلما التفت الفتاة للخلف أحاد هو نظره.

ولم يتثني معرفة توقيت أو مكان التقاط الفيديو.

