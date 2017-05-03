 بالفيديو.. مسن يتجسس علي فتاة مثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. مسن يتجسس علي فتاة مثيرة

بالفيديو.. مسن يتجسس علي فتاة مثيرة
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن يتجسس علي فتاة مثيرة، بإحدي وسائل المواصلات.
وظهر بالفيديو الذي حقق انتشار علي مواقع التواصل المسن يقف خلف الفتاة، وينظر في هاتفها المحمول، وكلما التفت الفتاة للخلف أحاد هو نظره.
ولم يتثني معرفة توقيت أو مكان التقاط الفيديو.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13148 ] نشر منذ 24 دقيقة

ههههههههههه خلوه
ومادام النظر مسموح😄😄

[ عدد التعليقات: 13148 ] نشر منذ 22 دقيقة

بعدين كل شي عندكم تربطونها بالاثارة😒
قولو فتاة
فتاة جميلة ماشي😀

[ عدد التعليقات: 24774 ] نشر منذ 20 دقيقة

يسترق النظر ماله حق …

[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 16 دقيقة

اخ منك يا خنزير عرعر وش لك ببنات الناس

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