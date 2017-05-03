التعليم يدشن برنامج " استفادة " لتطوير مباني المدارس الأهلية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، برنامج ” استفادة ” والذي يمكِّن المدارس الأهلية من الاستفادة من المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص.

وحسبما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، فأن برنامج استفاد سوف يساعد في الإسراع بالبتِّ في طلبات المدارس الأهليه لإنشاء مبانٍ تعليمية على المرافق التعليمية التي يملكونها.

وأشار العصيمي، إلى أنه يمكن لملاك المرافق التعليمية والراغبين بالاستفادة منها التقدم بطلبهم عبرموقع شركة تطويرالمباني بوابة المدارس الأهلية، وبذلك تكون جميع البرامج اعتماد واستفادة وتدرج تقدم بشكل إلكتروني عبربوابة المدارس الأهلية بموقع شركة تطويرللمباني.