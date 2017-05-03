بالفيديو.. مفاجئة غير متوقعة تنتظر شاب اثناء زيارته لقبر زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

نشر شاب أمريكي يدعى ويمبي جيب مقطع فيديو ، يؤكد وجود زومبي ينهش القبور في منطقة المدافن الموجودة على ضواحي المدينة التي يعيش فيها ، اثناء زيارته لقبر زوجته .

وقال ويمبي: بمجرد دخولي منطقة المدافن صادفني قبر عليه آثار غريبة تشير إلى مرور زومبي ينهش القبور من هذا المكان، فجدران القبر عليها آثار خدوش قوية، والسطح الخارجي له مدمر والجثة مفقودة.

وأضاف ويمبي: “أصابني الرعب خلال اللحظات الأولى ولم أتمالك أعصابي، ولكني تحملت بشاعة المشهد، وقررت أن أوثقه بتصوير مقطع فيديو، ليتأكد الجميع من حقيقة وجود الزومبي”.