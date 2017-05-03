العمرو يستقبل الفائزين فى مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

استقبل معالي الفريق سليمان بن عبد الله العمرو مدير عام الدفاع المدني، اليوم الأربعاء الفائزين بمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم من منسوبي الدفاع المدني لعام 1438هـ.

وجاءت أسماء الفائزين فى المسابقة على النحو الآتي:

المقدم محمد البشري، والملازم سعيد القحطاني، والرقيب أول أحمد الغامدي، ووكيل الرقيب عبدالله المرحبي، والموظف علي هوساوي.

وتأتي هذه المسابقة تأكيدًا لاهتمام وزارة الداخلية بجانب الإرشاد والتوجيه والارتقاء بمستوى رجل الأمن؛ إذ تقام هذه المسابقة في ظل رعاية صاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وتهدف المسابقة إلى إعانة منسوبيها في القطاعات الأمنية على حفظ القرآن الكريم وتجويده، وربطهم به علمًا وعملاً، وتعزيز دوره في حياتهم العملية، كما تهدف إلى تقوية الجانب الإيماني والرقابة الذاتية لدى رجل الأمن.