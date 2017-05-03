المحكمة الدستورية بالكويت تنهي الجدل حول حل البرلمان - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أنهت المحكمة الدستورية العليا بالكويت الجدل حول إمكانية إبطال الانتخابات وحل البرلمان بعد رفضها اليوم طعونا على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة «البرلمان» الحالي وقضت بصحة الانتخابات.

وأعلنت المحكمة الدستورية فوز أحد المرشحين بدلا من الآخر ورفضت باقي الطعون على الانتخابات، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وتسرب تخوف لدي الأوساط السياسية في الكويت من إمكانية حل البرلمان بناء على عيوب إجرائية في مرسوم حل البرلمان السابق أو مرسوم الدعوة للانتخابات التي تمت في نوفمبر الماضي والتي تشكل بموجبها المجلس الحالي.