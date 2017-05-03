 شقيق المعلمة المتوفاة بالدمام يطالب بالتحقيق بعد اكتشافه كارثة - صحيفة صدى الالكترونية

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شقيق المعلمة المتوفاة بالدمام يطالب بالتحقيق بعد اكتشافه كارثة

شقيق المعلمة المتوفاة بالدمام يطالب بالتحقيق بعد اكتشافه كارثة
عادل الحربي(صدى):

كشف شقيق المعلمة بثانوية الجعفري بالدمام نعيمة الخميس، تفاصيل وفاتها، قائلا إنها توفيت فور عودتها من العمل.

وأوضح أن شقيقته دخلت في غيبوبة عقب عودتها، مشير إلي تردد حدوث نقاش حاد معها من قبل المشرفة وقائدة المدرسة، مطالبا بفتح تحقيق لكشف أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبب في وفاتها، حيث أنها عادت من العمل مستاءة جدا واشتكت من صداع وعدم رغبتها في الأكل.

يذكر أن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، نفى صحة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول توجيه نقاش حاد للمعلمة تسبب في وفاتها.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15306 ] نشر منذ 27 دقيقة

كل شي وارد
بس الخبر قبل أمس يقول أنها مستانسة وراحت وجابت هدية للمشرفة
وأبتسامتها عريضة
عموما الله يرحمها
ولابد من فتح ملف تحقيق..

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 24 دقيقة

المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، هل كان مع المعلما ت في المدرسة والا يقول قالوا لي يا اخي خلهم يعملوا تحقيق بعد كذا اطلع ووضح الحقائق

[ عدد التعليقات: 9995 ] نشر منذ 19 دقيقة

لنفرض انه صار نقاش او حتى صراع وصراخ بينها وبين المشرفه او الاداره ما علاقة وفاتها بالموضوع
رحمها الله و غفر لها

[ عدد التعليقات: 9995 ] نشر منذ 12 دقيقة

عموما هي توفت في يومها المحدد لها من الخالق سبحانه بغض النظر عن تعدد الاسباب

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