شقيق المعلمة المتوفاة بالدمام يطالب بالتحقيق بعد اكتشافه كارثة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف شقيق المعلمة بثانوية الجعفري بالدمام نعيمة الخميس، تفاصيل وفاتها، قائلا إنها توفيت فور عودتها من العمل.

وأوضح أن شقيقته دخلت في غيبوبة عقب عودتها، مشير إلي تردد حدوث نقاش حاد معها من قبل المشرفة وقائدة المدرسة، مطالبا بفتح تحقيق لكشف أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبب في وفاتها، حيث أنها عادت من العمل مستاءة جدا واشتكت من صداع وعدم رغبتها في الأكل.

يذكر أن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، نفى صحة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول توجيه نقاش حاد للمعلمة تسبب في وفاتها.