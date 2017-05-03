شقيق المعلمة المتوفاة بالدمام يطالب بالتحقيق بعد اكتشافه كارثة - صحيفة صدى الالكترونية

شقيق المعلمة المتوفاة بالدمام يطالب بالتحقيق بعد اكتشافه كارثة
كشف شقيق المعلمة بثانوية الجعفري بالدمام نعيمة الخميس، تفاصيل وفاتها، قائلا إنها توفيت فور عودتها من العمل.
وأوضح أن شقيقته دخلت في غيبوبة عقب عودتها، مشير إلي تردد حدوث نقاش حاد معها من قبل المشرفة وقائدة المدرسة، مطالبا بفتح تحقيق لكشف أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبب في وفاتها، حيث أنها عادت من العمل مستاءة جدا واشتكت من صداع وعدم رغبتها في الأكل.
يذكر أن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، نفى صحة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول توجيه نقاش حاد للمعلمة تسبب في وفاتها.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15306 ] نشر منذ 27 دقيقة
كل شي وارد
بس الخبر قبل أمس يقول أنها مستانسة وراحت وجابت هدية للمشرفة
وأبتسامتها عريضة
عموما الله يرحمها
ولابد من فتح ملف تحقيق..
ابومؤيد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 24 دقيقة
المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، هل كان مع المعلما ت في المدرسة والا يقول قالوا لي يا اخي خلهم يعملوا تحقيق بعد كذا اطلع ووضح الحقائق
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9995 ] نشر منذ 19 دقيقة
لنفرض انه صار نقاش او حتى صراع وصراخ بينها وبين المشرفه او الاداره ما علاقة وفاتها بالموضوع
رحمها الله و غفر لها
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6651 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يرحمها بس شكلها انضغطت كثيررر وترا ارتفاع الضغط يؤدي للوفاه 😌😢 ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9995 ] نشر منذ 12 دقيقة
عموما هي توفت في يومها المحدد لها من الخالق سبحانه بغض النظر عن تعدد الاسباب