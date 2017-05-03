الجنسيات المستثناه من تأشيرة الدخول الفورية لمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ذكرت مصادر مصرية أن قرار السماح بالدخول إلى مصر بتأشيرة دخول فورية لن يشمل الأردن.

كشفت المصادر أنه بأمكان الأردنيين الحصول على الموافقات الأمنية والتأشيرات المسبقة من السفارات دولهم قبل السفر إلى مصر .

وبدأت المطارات والموانئ المصرية بتنفيذ هذا القرار والسماح بدخول مواطني عدد من الدول، منها دول ليبيا والمغرب العربي وأيضاً العاملون لدى الأسر الخليجية المقيمون في دول الخليج، فور وصولهم البلاد بتأشيرة ” دخول فورية ” بدلاً من التأشيرة المسبقة والموافقة الأمنية.

واستثنى القرار المصري الجديد عدداً من الدول العربية وهى سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والسودان، والتي ينطبق على مواطنيها الحصول على الموافقات الأمنية والتأشيرات المسبقة من السفارات في دول إقامتهم قبل السفر.