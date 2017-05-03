المرأة بالمملكة تنفق 300 ألف ريال سنويا على الماس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد متخصصون أن المرأة بالمملكة تنفق ما يراوح بين 20 ألفا إلى مليوني ريال سنويا، على اقتناء وشراء المجوهرات، وأن حجم سوق الماس في المملكة يراوح بين 700-800 مليون ريال سنويا، في ظل استحواذ المملكة على أكثر من 40% من حجم سوق المجوهرات في دول الخليج.

وقال المدير التنفيذي لإحدى الشركات هاني رمضان، حلال النسخة الثامنة لمعرض صالون المجوهرات أمس، إن إجمالي ما تنفقه سيدات الخليج سنويا لشراء الألماس يتراوح بين 20 ألف ريال حتى مليوني ريال، وفق «عكاظ».

وأوضح مالك إحدى الشركات المختصة بالمجوهرات روني حنا، إن متوسط ما تنفقه المرأة السعودية على اقتناء الماس سنويا بين 200-300 ألف ريال.

فيما كشف مدير أحد المعارض صالح الحارثي، أن حجم سوق الماس في السعودية يراوح بين 700-800 مليون ريال سنويا، مقدرا حجم متوسط ما تنفقه المرأة السعودية بقرابة 50 ألف ريال سنويا.