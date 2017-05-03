المرأة بالمملكة تنفق 300 ألف ريال سنويا على الماس - صحيفة صدى الالكترونية

المرأة بالمملكة تنفق 300 ألف ريال سنويا على الماس
أكد متخصصون أن المرأة بالمملكة تنفق ما يراوح بين 20 ألفا إلى مليوني ريال سنويا، على اقتناء وشراء المجوهرات، وأن حجم سوق الماس في المملكة يراوح بين 700-800 مليون ريال سنويا، في ظل استحواذ المملكة على أكثر من 40% من حجم سوق المجوهرات في دول الخليج.
وقال المدير التنفيذي لإحدى الشركات هاني رمضان، حلال النسخة الثامنة لمعرض صالون المجوهرات أمس، إن إجمالي ما تنفقه سيدات الخليج سنويا لشراء الألماس يتراوح بين 20 ألف ريال حتى مليوني ريال، وفق «عكاظ».
وأوضح مالك إحدى الشركات المختصة بالمجوهرات روني حنا، إن متوسط ما تنفقه المرأة السعودية على اقتناء الماس سنويا بين 200-300 ألف ريال.
فيما كشف مدير أحد المعارض صالح الحارثي، أن حجم سوق الماس في السعودية يراوح بين 700-800 مليون ريال سنويا، مقدرا حجم متوسط ما تنفقه المرأة السعودية بقرابة 50 ألف ريال سنويا.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6651 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله لايؤفقكم والكذبة 😂😂 ..
مو كل الناس مقتدرهه ولا كل رجال يقدر يجيبه لمرتهه 👌 .
انا الحمدلله من ناحية الفلوس ف ربي موسع علي كثيررر وحالي ميسؤر جدااا ..
بس ماقد فكرت في يؤم اني اشتري الماس 🤔 ..
اصلا حتى الاكسسؤار يادؤب اشتريه 😂 .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15306 ] نشر منذ 25 دقيقة
سمعت اليوم الأخت رشا خياط تتكلم في هذا الموضوع
شوي طلع أبونورة يغني
أنا لك يابريق الماس…أنا الألماس وأنتي لمعةالماسة وحسااااسة💍💎
عرفت أن الموضوع جد
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6651 ] نشر منذ 18 دقيقة
الماسه حساسة 😅😅😅😅 تذكرت بعض النكات المخيسة في هاااك الزمن 😅😅
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9995 ] نشر منذ 14 دقيقة
طبعا مو كل السعوديات وانما فئه قليله جدا وهي المقتدره ماليا