بالفيديو..ظل يغتصبها لفترة طويلة .. فتاة تنتقم من والدها بطريقة مٌثيرة ! - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف محسن أحمد، عم فتاة ضحية والدها الذي ظل يغتصبها لفترة ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين ، أن المجني عليها كانت تعمل ممرضة في عيادة طبيب، ووضعت السم لوالدها في العصير.

وقال إن الشرطة عندما حضرت للقبض عليه بعد تحرير فاطمة بلاغا ضده تتهمه باغتصابها كان والدها مريضا.

ومن جانبها، اعترفت الفتاة بوضعها السم لوالدها، قائلة: “ أيوة كنت بحط له سم لإبعاده عني بأي طريقة وفي يوم الواقعة لم أضع له شيئا، لأنه كان شخصا غريبا وكنت بخاف منه ”.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغًا من فاطمة البالغة من العمر 23 عاما تتهم فيه والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج منذ فترة كبيرة بتهديدها بالقتل إذا أخبرت أحداً بما حدث.