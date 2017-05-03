بالفيديو..ظل يغتصبها لفترة طويلة .. فتاة تنتقم من والدها بطريقة مٌثيرة ! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..ظل يغتصبها لفترة طويلة .. فتاة تنتقم من والدها بطريقة مٌثيرة !
كشف محسن أحمد، عم فتاة ضحية والدها الذي ظل يغتصبها لفترة ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين ، أن المجني عليها كانت تعمل ممرضة في عيادة طبيب، ووضعت السم لوالدها في العصير.
وقال إن الشرطة عندما حضرت للقبض عليه بعد تحرير فاطمة بلاغا ضده تتهمه باغتصابها كان والدها مريضا.
ومن جانبها، اعترفت الفتاة بوضعها السم لوالدها، قائلة: “ أيوة كنت بحط له سم لإبعاده عني بأي طريقة وفي يوم الواقعة لم أضع له شيئا، لأنه كان شخصا غريبا وكنت بخاف منه ”.
وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغًا من فاطمة البالغة من العمر 23 عاما تتهم فيه والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج منذ فترة كبيرة بتهديدها بالقتل إذا أخبرت أحداً بما حدث.
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6651 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب طول هالمده انتي راضية ي ال م م حوونهه وساكته .. ليه ماسممتيه من اول 😅😅 .
هالمصرياااات عجب 😑 .
ابو ليال[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
نسال الله العفو والعافيه
ابو ليال[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله لايبلانا بس
طيب ليش ما بلغت عنه من اول
ابو عمار[ عدد التعليقات: 9995 ] نشر منذ 16 دقيقة
يمكن ملت منه وحبت تغير فتخلصت منه بالسم
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15306 ] نشر منذ 8 دقائق
البنات مزاجات
زي حركة الرياح
مره شمالية ومره جنوبية ومره شرقية ومرة مثيرة للأتربة
ماتعرف لهم أبد
يوم تحبك وأسبوع تقلب عليك
لاحبتك فأنت أبومحمد وأنت الكل فالكل
ولاقلبت عليك
فأنت الخاين الغدار
وجميع عيوب خلق الله فيك.
هذي شكلها من البداية عاجبها الوضع
ويوم أنها حبت تغير
سوت الي سوته
عمومآ وأحنه ملنه🤗🤗🤗🤗
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 6651 ] نشر منذ 2 دقيقتين
واحد قال لزوجته البسي عبايه واسعة شوي .
قالت له: يخليلي اللي يغار والله
قال لها : لا غيران ولا شي بس مصافط كرشك مبينة كإنها حزام ناسف وماني مضطر امشي مع مشبوه
😂😂😂😂😂
يالله انك تسلط عليه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂