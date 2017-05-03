مغنية تُحيي حفل للأطفال " شبه عارية " - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أثار أحياء المغنية الأوكرانية لورا سوبرفين، حفلا بمناسبة ختام المصارعة الحرة الخاصة بالأطفال، في مدينة نيجين في مقاطعة تشيرنيغوف في أوكرانيا ، وهي ترتدي ملابس شبه عارية ، غضب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر أليكس مان، أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” الصور، وعلق قائلا “أحيت المغنية حفلها أمام الأطفال من دون ارتداء الملابس الداخلية، هذا عار، هذا حفل رياضي، من طلب من المغنية الظهور بهذا اللباس؟، بحسب ما تناقلته المواقع الاوكرانية .

وانهمرت التعليقات الساخرة والمنددة على مواقع التواصل الاجتماعي والرافضة لظهور المغنية بهذا الزي المغري أمام الأطفال، وكتب أحدهم “كيف تجرأت على الظهور أمام الأطفال بهذا الشكل؟ بينما كتبت ناشطة آخرى تعليقا: “الجنون في بلدنا يزدهر، المغنية فهمت الأمر بشكل خاطئ وظنت أنها تحيي حفلا بنادي للعراة وليس أمام الأطفال.