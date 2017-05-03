بالفيديو والصور .. أمانة تبوك تزيل النفايات بثلاثة أحياء استجابة لـ «صدى» - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

استجابة لما نشرته صحيفة «صدى»، قامت أمانة تبوك بإزالة المخلفات المنتشرة ببعض الأحياء.

وتجاوبت الأمانة مع ما نشر بـ«صدى» في أقل من 24 ساعة، حيث توجهت سيارات رفع المخلفات، وأزالت النفايات بجميع الأحياء التي ذكرت في خبر «صدي».

كان سكان حي السيف والواحة والأفق الواقعة جنوب حي المنتزه بتبوك، وجهوا استغاثة عبر صحيفة «صدي» لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، لتوجيه أمانة تبوك بإزالة مخلفات البناء والنفايات وبقايا مخلفات الصرف الصحي، ونفايات الطرق المعاد ترميمها في الأراضي الفضاء المجاورة لسكنهم، وبقايا أحواش الأغنام و الإبل.