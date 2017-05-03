رئيس النصر ونائب الهلال يصلان القاهرة لحضور قرعة البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مصطفى(صدى):

وصل الأمير فيصل بن تركى رئيس نادى النصر، وعبد الرحمن النمر نائب رئيس نادى الهلال، إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة فى قرعة البطولة العربية للأندية بمصر والتى يشارك بها 12 فريقا من الدول العربية.

ومن المقرر أن تجرى القرعة، يوم الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات ، في تمام الساعة 8.00 مساءًا، بحضور صاحب السمو الأمير تركى بن خالد رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، وممثلى الأندية الـ12 المشاركة فى البطولة وهى:

الأهلى والزمالك ” مصر ”

الهلال والنصر ” السعودية ”

نصر حسين داى ” الجزائر ”

الفتح الرباطى ” المغرب ”

الوحدة ” الإمارات ”

الفيصلى ” الأردن ”

الترجى ” تونس ”

المريخ ” السودان ”

النفط ” العراق ”

العهد ” لبنان “