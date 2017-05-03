أمانة المدينة تعتمد 20 ألف قطعة سكنية بحمراء الأسد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اعتمدت أمانة المدينة إجراءات 24 مخططاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية .

قال أحمد العمري وكيل الأمين للتعمير أنه تم اعتماد عدد من المخططات السكنية وعلى رأسها مخطط حمراء الأسد بمساحة إجمالية بلغت 30.6 مليون متر مربع وبما يوفر ما يزيد عن 20 ألف قطعة سكنية تساهم في سد العجز من الاحتياجات في السوق العقاري للمدينة.

وأضاف العمري أن الأمانة قد انهت اعتماد 5 مخططات ضمن المخططات الحكومية المتأثرة بتلك المشروعات ضمن صلاحيات أمين المنطقة وذلك بمساحة إجمالية 7.6 مليون م2 وبما يوفر عدد 4552 قطعة سكنية .

وأشارألى أنه يجرى اعتماد 33 مخططاً تأثر بالمشروعات التطويرية من الوزارة بعد أن انتهت الأمانة من دراسة تعديلها بما يوفر 23210 قطعه بمساحة 27.2 مليون متر مربع.