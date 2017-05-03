ضبط مصنع حلويات مخالف بإحد المزارع القوز - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت بلدية القوز جنوب القنفذة، من ضبط معملًا لصناعة الحلويات مخالف، بمزرعة تتبع أحد المواطنين جنوب شرق المركز.

البداية عندما ودر بلاغ لقسم البلاغات والطوارئ بالبلدية، يفيد بوجود مصنع للحلويات مخالف، وعلى الفور قام المراقبون الصحيون بالتعامل مع البلاغ من قبل مدير القسم المختص ومشاركة فرقة أمنية من الشرطة، وتم ضبط المعمل المذكور، وتبين أنه يعمل بالمخالفة لكل الاشتراطات الصحية، حيث إن جميع العاملين لا يحملون شهادات صحية، بالإضافة لوجود مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأوضح المتحدث باسم البلدية خليل الشيخي، أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية بلغت أكثر 1700 كيلوجراماً كانت مجهزة للتوزيع، والعديد من الأدوات والمعدات وماكينات التغليف، وماكينة لطباعة التواريخ وصبغات مضرة بالصحة، وأغلق الموقع وألقي القبض على العمالة، وتم استدعاء صاحب المزرعة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد ” الشيخي ” أن رئيس بلدية القوز المهندس إبراهيم بن محمد الفقيه، تابع عملية الضبط، لافتاً إلى أن البلدية لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وهذا ما تؤكد عليه دوماً أمانة جدة وبتوجيهات مباشرة من أمين جدة د. هاني أبو راس، وتهيب البلدية بجميع المواطنين والمقيمين في حالة ملاحظة أي مخالفة سرعة التواصل مع البلدية على رقم 0550222373 المخصص لقسم البلاغات والطوارئ على مدار 24 ساعة.