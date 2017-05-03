مقيم هندي للمحكمة تغيرت أفكاري بعد تفجير داعش مسجد بالكويت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اعترف مقيم هندي أثناء مثوله أمس الثلاثاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لمحاكمته بتهمة تأييد التنظيمات الإرهابية، إنه قد صرف نظر عن أفكاره التى كانت مؤيدة للتنظيمات الإرهابية المختلفة منذ مدة بعد أن تأكد أنها تكفيرية وتفجر وتهدم المساجد .

ووجه له المدعي العام قد وجه له، تهما تتعلق بتأييده لنظام داعش ،وجبهة النصرة، وجيش فتح الشام وذلك بنشر تغريدات على مواقع التواصل الأجتماعلى ونشر مقاطع من خلال هاتفه موالية لهم وتؤيدهم .

وأوضح المتهم أن أفكاره كانت مؤيدة لهم ولكن بعد تفجير ” داعش ” لمسجد في الكويت تأكد له أن هذه الجماعات على باطل .