مقيم هندي للمحكمة تغيرت أفكاري بعد تفجير داعش مسجد بالكويت - صحيفة صدى الالكترونية

مقيم هندي للمحكمة تغيرت أفكاري بعد تفجير داعش مسجد بالكويت
اعترف مقيم هندي أثناء مثوله أمس الثلاثاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لمحاكمته بتهمة تأييد التنظيمات الإرهابية، إنه قد صرف نظر عن أفكاره التى كانت مؤيدة للتنظيمات الإرهابية المختلفة منذ مدة بعد أن تأكد أنها تكفيرية وتفجر وتهدم المساجد .
ووجه له المدعي العام قد وجه له، تهما تتعلق بتأييده لنظام داعش ،وجبهة النصرة، وجيش فتح الشام وذلك بنشر تغريدات على مواقع التواصل الأجتماعلى ونشر مقاطع من خلال هاتفه موالية لهم وتؤيدهم .
وأوضح المتهم أن أفكاره كانت مؤيدة لهم ولكن بعد تفجير ” داعش ” لمسجد في الكويت تأكد له أن هذه الجماعات على باطل .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15299 ] نشر منذ 16 دقيقة
بالعادة يقلون أضحك على هندي..
بس أنا ملاحظ العكس…
يوم شاف الدعوى مهي بهينه رجع يقول غير أفكارة
ومو خوف منكم لكن يوم شاف تفجير مسجد الكويت
ماشاءالله هندي ملسوووووون..
أقول أرزعو به الين مايعرف أن الله حق
ورحلوة سبااااحه لاتركبونه
هذا … ويستاهل القصاص بعد.