بالفيديو.. مايكروسوفت تطرح جهازًا جديدًا بنظام ويندوز 10 إس - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

طرحت شركة مايكروسوفت، جهازاً جديدًا، يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 إس Windows 10 S يدعى Surface

وكشف بانوس باناي رئيس قسم الهندسة المسئول عن جميع أجهزة الشركة، عن إمكانيات جهاز الحاسب المحمول الجديد والذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية إنتل كور Core i5 مع إمكانية الترقية إلى إنتل كور Core i7، وبذاكرة 4 جيجابايت قابلة للترقية، و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية SSD قابلة للترقية، وتتراوح سماكة الحاسب بين 9.9 ميليمتمر و14.47 ميليمتر، وشاشة بمقاس 13.5 إنش PixelSense مع 3.4 مليون بيكسل بدقة عرض 1080p ونسبة العرض إلى الارتفاع 3:2.

وأعلن باناي أن الجهاز الجديد يمتلك أنحف نموذج LCD تعمل باللمس على أي جهاز حاسب محمول، بالاضافة إلى بطارية تعد الشركة بتوفيرها 14.5 ساعة عمل وعدد قليل من المنافذ وهي منفذ USB ومنفذ DisplayPort مصغر ومنفذ توصيل للطاقة ومنفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس، ويتوفر الجهاز للطلب المسبق والشحن بسعر يبدأ من 999 دولار، وتستعمل لوحة المفاتيح أنسجة ألكانتارا Alcantara، وتأتي مكبرات الصوت أسفل لوحة المفاتيح، ويزن الحاسب 2.76 باوند أي أكثر قليلاً من حاسب Surface Pro 4 وأقل من حاسب Surface Book.، ويعد الجهاز أسرع 50 في المئة من جهاز ماك بوك اير MacBook Air، ولديها عمر بطارية أفضل من أي حاسب ماك Mac.

وقررت مايكروسوفت اليوم، توفير حواسيب ويندوز 10 التعليمية بسعر يبدأ من 189 دولار هذا الصيف، وسوف تأتي الأجهزة من شركات أيسر وآسوس وديل وفوجيتسو وإتش بي وسامسونج وتوشيبا.

