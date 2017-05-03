القبض على حدث بعد ممارسته التفحيط داخل حديقة عامة بالزلفي «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه أحدهم يمارس التفحيط داخل حديقة عامة بمحافظة الزلفي مستهتراً بالممتلكات العامة ومخالفاً للنظام والآداب وقد لقي هذا الفيديو ردود أفعال غاضبه لدى أفراد المجتمع مطالبين بالأخذ على يده وضبطه.

عليه فقد عملت شعبة دوريات الأمن و شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الزلفي على تحديد هوية قائد المركبة مما أسفر عن ضبطه حدث «سعودي» تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالمحافظة ، واحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمحافظة لمعالجة مخالفته حسب الاختصاص.

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة السادة أولياء الأمور بملاحظة ابنائهم حرصاً على سلامتهم كيلا يقع ابنائهم تحت طائلة العقاب.