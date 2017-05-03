هيئة تنظيم الكهرباء تكشف حقيقة رفع أسعار التعرفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفت هيئة تنظيم الكهرباء، على حسابها بموقع تويتر ما تم تداوله عن رفع قيمة أسعار تعرفة الكهرباء.

أكد الدكتور عبد الله الشهرى رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنه لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الكهرباء وأن التعرفة مازالت كما هى مثل سابق وأن الجهة المشروعة لهذة الأمور هو وزارة الكهرباء.

وأشار إلى أنه لا علاقة للهيئة بما قامت به شركة الكهرباء بالاستغناء عن عددٍ من موظفيها، مشيراً إلى أن هذا يقع ضمن تنظيمات الشركة الداخلية ولا دخل للهيئة به.

وكانت أشاعات ترددت عن رفع تعرفة الكهرباء من خمس هللات إلى 12 هللة فى التعرفة السكنية ومن 18 هللة إلى 30 هللة للكيلو وات وهو ما نفته هيئة الكهرباء.