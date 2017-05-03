توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر,غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي,وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .