بالأرقام.. الشباب يتفوق على الاتفاق في مواجهات الفريقين قبل لقاء الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مصطفى(صدى):

يختتم مساء اليوم، فريقا الاتفاق والشباب المواجهات فى مباريات دوري جميل للمحترفين موسم 2016-2017، وذلك ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة.

وتبرز الأرقام بين الفريقين تفوق الشباب على الاتفاق، حيث التقى الاتفاق والشباب 13 مرة في دوري المحترفين فاز الشباب ست مرات وتعادلا 3 مرات وفاز الاتفاق 3 مرات.

وحصد الشباب 15 هدفاً في شباك الاتفاق بينما سجل الاتفاق 10 أهداف في مرمى الشباب.

كما توضح المواجهات السابقة مدي التباين فى النتائج، وهي كالآتي:

موسم 2008-2009

الشباب 1-0 الاتفاق: ناصر الشمراني

الاتفاق 2-1 الشباب: صالح بشير «هدفين» وعبده عطيف للشباب

موسم 2009-2010

الشباب 4-1 الاتفاق: ناصر الشمراني «هدفين» وعبدالله الشهيل وعبدالله الأسطاء للشباب ويونس منقاري للاتفاق

الاتفاق 0-0 الشباب

موسم 2010-2011

الشباب 2-1 الاتفاق: ناصر الشمراني «هدفين» للشباب، ويوسف السالم للاتفاق

الاتفاق 1-0 الشباب: ماتيوس

موسم 2011-2012

الشباب 1-0 الاتفاق: فهد اليماني

الاتفاق 0-0 الشباب

موسم 2012-2013

الاتفاق 3-1 الشباب: أحمد عكاش ويوسف السالم «هدفين» للاتفاق ومختار فلاتة للشباب

الشباب 3-1 الاتفاق: سبستيان تيجالي ومارسيلو كماتشو وحسن كادش في مرماه للشباب، وصالح بشير للاتفاق.

موسم 2013-2014

الاتفاق 0-1 الشباب: عبدالمجيد الرويلي

الشباب 0-0 الاتفاق

موسم 2016-2017

الشباب 1-1 الاتفاق: محمد يطو، محمد كنو