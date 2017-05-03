بالأرقام.. الشباب يتفوق على الاتفاق في مواجهات الفريقين قبل لقاء الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

بالأرقام.. الشباب يتفوق على الاتفاق في مواجهات الفريقين قبل لقاء الليلة
يختتم مساء اليوم، فريقا الاتفاق والشباب المواجهات فى مباريات دوري جميل للمحترفين موسم 2016-2017، وذلك ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة.
وتبرز الأرقام بين الفريقين تفوق الشباب على الاتفاق، حيث التقى الاتفاق والشباب 13 مرة في دوري المحترفين فاز الشباب ست مرات وتعادلا 3 مرات وفاز الاتفاق 3 مرات.
وحصد الشباب 15 هدفاً في شباك الاتفاق بينما سجل الاتفاق 10 أهداف في مرمى الشباب.
كما توضح المواجهات السابقة مدي التباين فى النتائج، وهي كالآتي:
موسم 2008-2009
الشباب 1-0 الاتفاق: ناصر الشمراني
الاتفاق 2-1 الشباب: صالح بشير «هدفين» وعبده عطيف للشباب
موسم 2009-2010
الشباب 4-1 الاتفاق: ناصر الشمراني «هدفين» وعبدالله الشهيل وعبدالله الأسطاء للشباب ويونس منقاري للاتفاق
الاتفاق 0-0 الشباب
موسم 2010-2011
الشباب 2-1 الاتفاق: ناصر الشمراني «هدفين» للشباب، ويوسف السالم للاتفاق
الاتفاق 1-0 الشباب: ماتيوس
موسم 2011-2012
الشباب 1-0 الاتفاق: فهد اليماني
الاتفاق 0-0 الشباب
موسم 2012-2013
الاتفاق 3-1 الشباب: أحمد عكاش ويوسف السالم «هدفين» للاتفاق ومختار فلاتة للشباب
الشباب 3-1 الاتفاق: سبستيان تيجالي ومارسيلو كماتشو وحسن كادش في مرماه للشباب، وصالح بشير للاتفاق.
موسم 2013-2014
الاتفاق 0-1 الشباب: عبدالمجيد الرويلي
الشباب 0-0 الاتفاق
موسم 2016-2017
الشباب 1-1 الاتفاق: محمد يطو، محمد كنو
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