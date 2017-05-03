بالصور.. لص يقطع أُذن سيدة قبل سرقتها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أقدم لص على قطع أذن سيدة بسكين أثناء وقوفها أمام ماكينة الصراف الآلي في الصين.

وكانت سيدة ترتدي معطفا أبيض تنتظر من أجل سحب النقود من الماكينة، في حين وقف لص بالقرب من الماكينة لعدة دقائق قبل أن يقترب من السيدة من الخلف ويقطع أذنها ثم يسرق الأموال ويهرب من المكان.

وظهرت السيدة تقع على الأرض والدماء تغطي وجهها، وتتوسل للص مراراً وتَكراراً لمنعه من الاعتداء عليها. وفي النهاية، وصل رجل لمساعدة السيدة.