بالصورة.. مصرية تمنع ابنتها من تناول الطعام بطريقة قاسية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أبتكرت ام مصرية طريقة مُهينة وقاسية لإجبار ابنتها على عدم تناول الطعام ليلًا من أجل إنقاص وزنها الذي تضاعف مؤخرًا بشكل ملحوظ؛ حيث وضعت ورقة على الثلاجة كتبت عليها عبارات قاسية.

وجاء في الورقة التي أُلصقت على الثلاجة “اتلمى يا طفسة.. وامشي انجرى جوه ومتقعديش تلغى، وكل شوية تيجي تفتحى التلاجة، بصي على كرشك.. بصيتي؟!! يلا اتنكدى علشان تنسد نفسك “.