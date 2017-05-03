إزالة تعدي على أرض حكومية بمساحة ربع مليون متر بالمدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية العقيق بإزالة تعدي على أرض حكومية بلغت مساحتها الإجمالية 250 ألف متر مربع في حمراء الأسد.

وأوضح رئيس بلدية العقيق المهندس علي الحجوري أن حالة التعدي التي تعدّ الأكبر من حيث المساحة تضمنت قيام مجهولين بوضع الحواجز والعقوم الترابية على الموقع, مبيناً أن الجهات المختصة بالبلدية قامت بإزالة الإحداث بالتعاون مع الدوريات الأمنية, ومباشرة إزالة جميع التعديات المذكورة.

ودعت أمانة المدينة المنورة، الجميع للإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الحكومية عبر الرقم الموحّد للعمليات 940.