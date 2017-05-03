شاب فشل في تصحيح جنسه يروي تفاصيل معاناته لـ 28 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

كشف شاب عاش حياته أنثى بعد أن ظن والداه أنه فتاة منذ ولادته، عن تفاصيل جديدة بشأن حياته، موضحا أنه بعد اكتشافه بأنه ذكر بدأت معاناته في محاولاته لتصحيح جنسه لأكثر من 28 عاما، مشيرا إلى أن محاولاته باءت بالفشل.

وأكد الشاب أنه درس في مدارس البنات حتى الصف الثالث الثانوي، بعدها ظهرت عليه علامات الرجولة، وأثبتت الفحوص الطبية أنه ذكر، ما أثر عليه نفسيا، مضيفا أن توجه إلى عدد من المستشفيات لبدء رحلة علاج تصحيح جنسه وعانى ندرة الأطباء في هذا المجال، ثم سافر إلى القاهرة لإجراء عملية هناك، ثم سافر إلى بريطانيا وتسببت العملية التي أجراها هناك في مضاعفات والتهابات دمرت أعضاءه التناسلية، قبل أن يحصل على موافقة بالعلاج لدى طبيب بأمريكا، وفقاً لصحيفة عكاظ.

وأوضح أن نتائج العلاج في أمريكا كانت جيدة لكنها بطيئة، مشيرا إلى أنه وبسبب تغييرات إدارية في وزارة الصحة توقف علاجه ولم يستطع استئناف العلاج، ما اضطره للعودة إلى الوطن لتسوء حالته ويرجع إلى نقطة الصفر، مشددا على أنه حاول استئناف العلاج في عدة مستشفيات حكومية دون نتيجة، وأنه أصبح الآن يعاني أمراض القلب والغدة والمسالك البولية والظهر بسبب توقف علاجه، مناشداً وزير الصحة للتدخل وتمكينه من متابعة علاجه في أمريكا.