بالصور.. خيرية «حقال» توزع عددا من الأجهزة الكهربائية على الأسر المحتاجة - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري(صدى):

قامت جمعية البر الخيرية بمركز «حقال» التابع لمحافظة أضم ، بتوزيع 260 جهازا كهربائيا مابين : مكيفات وغسالات وثلاجات وكان هذا بدعم من إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية. وقد وزعت تلك الأجهزة على أكثر من 200 أسرة.

وقد قام الأستاذ خالد الدخيل مندوب إدارة الأوقاف بتدشين المشروع وكان ذلك بحضور رئيس الجمعية وأعضاء المجلس والموظفين.

وقد تم توزيع الأجهزة على الأسر المحتاجة في منازلهم، وقدم رئيس وأعضاء الجمعية شكرهم وتقديرهم لإدارة الأوقاف على هذا الدعم الذي يأتي قبل دخول شهر رمضان المبارك .