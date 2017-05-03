بالفيديو.. «كهربا» يبعث رسالة وداع لجماهير الاتحاد قبيل مغادرته إلى مصر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

غادر اللاعب المصري المحترف في نادي الاتحاد على سبيل الإعارة، محمود عبدالمنعم «كهربا»، المملكة عائدا إلى القاهرة قبل انتهاء دوري جميل بجولة واحدة.

وأكدت الفحوصات الطبية عدم إمكانية مشاركة كهربا، في مباراة فريقه الاخيرة أمام الفتح، موجها رسالة إلى جماهير ناديه أكد لهم فيها أنه لن ينساهم.

ونشر اللاعب الكويتي بالاتحاد فهد الأنصاري، مقطع فيديو يجمعه به مع اللاعب التونسي أنور العكايشي حيث ودع الأنصاري والعكايشي «كهربا» قبل مغادرته إلى مصر، وتمنى الأخير أن يعود مجدداً للاتحاد.

وكان كهربا المعار إلى الاتحاد من نادي الزمالك المصري، كتب رسالة وجهها لجماهير الاتحاد عبر حسابه في «تويتر»، قائلا: «أيام جميلة مرت، ساعات ودقائق لن أنساها في حياتي، مدرسة الإتّي باقية، وسيبقى جمهور العميد حاضراً معي في كل لحظة، لن أنساكم».

وشدد كهربا على أنه قضى عاما ولا أروع في النادي وفي بلده الثاني السعودية، ووجد كل أنواع المحبة والاحترام من السعوديين، وأثارت رسالة كهربا قلق جماهير الاتحاد التي أبدت تخوفها من عدم عودة اللاعب لتمثيل فريقها خاصة بعد تألقه في الموسم الماضي ومساهمته في تتويج فريقها بكأس ولي العهد، معبرة عن غضبها من إدارة النادي التي وعدت بعدم الاستغناء عن المحترفين.