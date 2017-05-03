الحمدان يكشف عن إنشاء مطارات جديدة قريبا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، عن خطة الهيئة بإنشاء 3 مطارات جديدة، لتنضم إلى منظومة 27 مطارا في السعودية، موضحا أنه لم يتم تحديد موقعهم، مشيرا إلى دعم المطارات الصغيرة من الصندوق المخصص لها.

وقال الحمدان خلال جولته، أمس الثلاثاء، على مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي، إنه تم تكليف 25 مهندسا سعوديا بالعمل في مطار الملك عبدالعزيز، مؤكدا أن كافة أعمال البنية التحتية جاهزة وفق التوسع المستقبلي.

وأكد أن الإنجاز في جزئيات عدة للمشروع تم الانتهاء منها بنسبة 100% وأخرى 90%، مع الانتهاء من الجسور التي تربط الصالات بالطائرات والطرق التي تربط المطار بجدة بنسبة 90%، مبينا أن طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز سيتم افتتاحه قريبا أمام حركة السير، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار الحمدان إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى ثمانية ملايين شخص.