المخلافي: التحالف «صامد» ولن يتم تمزيقه بالإعلام ومواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن أية محاولات للوقيعة بين السعودية والإمارات واليمن لن يكتب لها النجاح.

وقال المخلافي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء، إن الدولتين الشقيقتين قدمتا التضحيات الجسيمة من أجل اليمن والعروبة، ولن تنجح محاولة الإيقاع بينهما، مضيفا: «التحالف العربي لدعم الشرعية والذي ربط بوثاق متين من التضحيات وعمد بالدم لن يتم تمزيقه بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. ستثبت الأيام أن تحالف دعم الشرعية صامد وثابت حتى تحقيق أهدافه وما بعد من أجل البناء والأمن والاستقرار».