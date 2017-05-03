خريجو أكاديمية محمد بن نايف: جاهزون لخدمة الوطن وحماية حدوده من الأعداء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أبدى عدد من خريجي أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة، عن فرحتهم برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لحفلة تخرجهم، اليوم الأربعاء، من الأكاديمية.

وأكد الخريجون، استعدادهم للعمل في أي موقع لخدمة الوطن وحماية حدوده البرية والبحرية من الأعداء والعابثين، مؤملين أن يكونوا عند حسن ظن القيادة بهم.

وقال كلا من سلمان حسن عزواني من جازان تخصص مراقبة منشآت، ومحمد عبدالله قحل من جازان تخصص مشغل أنظمة إدارية، ومحمد ناصر عسيري من أبها تخصص مشغل أنظمة: «سعادتنا لا توصف بتشريف ورعاية ولي العهد لحفلة تخرجنا، ونحن نفخر ونعتز برعايته لمختلف المناسبات.. سنكون جنودا أوفياء في الحفاظ على أمن الوطن، والعمل على مدار الساعة لخدمة هذا الجهاز الحيوي في الذود عن مقدساتنا وحمايتها من العابثين»، وفقا لصحيفة عكاظ.

وشددوا على أنهم لن يترددوا في نداءات الواجب والعمل في أي موقع يتم تعيينهم فيه دون كلل أو ملل، مثمنين دور القيادة في رعاية أبنائها وتقديم كل ما من شأنه من أجل راحتهم وسلامتهم.

وأوضح كل من محمد الحربي تخصص مشغل أنظمة، وأحمد الزهراني مشغل أنظمة، ومنصف أحمد الغامدي تخصص دعم فني حاسب، «سنكون درعا أمينة لحمايته من كل شر والعمل في أي موقع يتم تكليفنا فيه دون كلل أو ملل»، معربين عن سعادتهم وهم ينضمون لبقية زملائهم في ميدان العز والشرف، مؤملين أن يكونوا عند حسن ظن القيادة بهم، مؤكدين أنهم لن يتأخروا في خدمة بلادهم والعمل على مدار الساعة لخدمة مقدساته وحمايتها من كل سوء، لافتين إلى أنهم سيكونون جنوداً بواسل للمشاركة في خدمة هذا الجهاز المهم.