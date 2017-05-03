تسجيل 17 قضية والإطاحة بـ43 متهما بمكة الشهر الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ذكر مصدر، أن شرطة مكة المكرمة سجلت 17 قضية بين جنائية وبلاغات في شهر إبريل، بالإضافة إلى الإطاحة بـ43 متهما.

وأوضح المصدر، أن القضايا تنوعت بين اعتداء مالكة مدرسة على 6 طالبات، واستعراض بالدراجات النارية، وسلب، وسرقة، وانتحال صفة رجال الأمن لغرض السرقة، واعتداء شخص على إحدى النساء بالضرب، واحتجاز مسن من قبل ابنه، وابتزاز، وحريق جنائي، والترويج لعملات مزيفة، واعتداء بالطعن، وقضيتا وفاة لفتاة بداخل منزلها، ومواطن نتيجة سقوطه من برج سكني، وكذلك حملتان مشتركتان على البسطات والمطاعم العشوائية.