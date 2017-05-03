مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر حادث مروري برنية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

توفى شخصان وأصيب 8 آخرون من عائلة واحدة، إثر حادث مروري بانقلاب المركبة التي تقلهم على طريق رنية بعد مركز العويلة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، إن غرفة العمليات تلقت صباح أمس الثلاثاء، بلاغا من الجهات الأمنية عن وجود حادث انقلاب وقع لمركبة تقل عائلة، وذلك على طريق رنية بعد مركز العويلة، مما خلف وراءه عددا من الإصابات والوفيات، وعلى الفور توجهت الفرق الإسعافية لموقع الحادث والتنسيق مع صحة الطائف لدعم الموقع والتنسيق مع مستشفى رنية لاستقبال الحالات.

وأوضح أنه عند وصول الفرق لموقع الحادث تبين بالموقع 5 حالات متوسطة، و3 حالات بليغة، وحالتان انتقلتا إلى رحمة الله، وتم التعامل مع الإصابات وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم، حيث تم نقل 6 حالات عن طريق الهلال الأحمر وحالتين عن طريق الصحة إلى مستشفى رنية العام.